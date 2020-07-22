Таїланд продовжив надзвичайний стан до вересня через коронавірус

Таїланд через COVID-19 продовжив дію надзвичайного стану по 31 серпня включно.

Про це повідомляє Bangkok Post.

«Центр ситуаційного управління COVID-19 (CCSA) схвалив продовження надзвичайного стану в країні ще на один місяць до 31 серпня», - йдеться у повідомленні.

За словами речника CCSA Тавесільпа Вісануотина, таке рішення необхідне через поширення коронавірусу у світі. Він додав, що Таїланд вже дозволяє іноземцям в’їзд до країни та послаблює обмеження, що становить велику загрозу для передачі хвороби.

Чиновник наголосив, що саме дія НС дозволяє уряду обмежувати пасажирів на в’їзд, відслідковувати підозрілі випадки COVID-19 та запроваджувати карантинні обмеженні в разі потреби.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 липня у світі зафіксували 9 112 368 випадків одужання після коронавірусної хвороби.

Фото: Wichan Charoenkiatpakul