США звинувачують Китай у спробі вкрасти дані про вакцину від COVID-19

Міністерство юстиції США звинуватило Китай у підтримці двох хакерів, які зламали комп'ютерні системи сотень урядових і приватних організацій.

Про це йдеться на сайті відомства.

«Тепер Китай разом із Росією, Іраном і Північною Кореєю посів своє місце в цьому ганебному клубі країн, які надають притулок кіберзлочинцям в обмін на їхню готовність попрацювати на користь держави», - заявив помічник генерального прокурора з питань національної безпеки Джон С. Демерс.

Наголошується, що протягом останніх десяти років хакери Лі Сяоюй і Донг Цзяжі проводили зломи в країнах із високотехнологічною промисловістю, включаючи США, Австралію, Бельгію, Німеччину, Японію, Литву, Нідерланди, Іспанію, Південну Корею, Швецію і Велику Британію. Зломщики були націлені на інформацію з медичного обладнання та фармацевтики, машинобудування, оборони, бізнесу, освітнього софту.

Як йдеться в заяві, обвинувачені діяли як із метою власної вигоди, так і за дорученням китайської влади. Зокрема, вони вкрали терабайт даних, які загрожують безпеці США.

Крім того, за даними Мінʼюсту, зовсім недавно обвинувачені вивчали уразливі місця в комп'ютерних мережах компаній, які розробляють вакцини проти COVID-19, технології тестування і методи лікування.

Хакерів звинувачують за 11 пунктами, зокрема в змові з метою здійснення кібершахрайства і викраденні комерційної таємниці.