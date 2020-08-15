Чернишов дав завдання регіонам напередодні другої “коронавірусної” хвилі

Усі регіони мають збільшити кількість ліжкомісць з киснем і кількість тестувань напередодні другої хвилі Covid-19.

Як передає Укрінформ, таке рішення ухвалили на засіданні Державної комісії ТЕБ та НС, яке провів міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов у суботу за дорученням Прем‘єр-міністра, повідомив він у Фейсбуці.

"На засіданні Державної комісії ТЕБ та НС, яке провів сьогодні на доручення Прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля, прийняли низку рішень і заслухали доповіді очільників п’яти областей, де поширення коронавірусної інфекції має найзагрозливіші темпи. Новий антирекорд майже щодня. Тому завдання для всіх регіонів і, в першу чергу, для зазначених областей, мають бути виконані максимально відповідально. Серед завдань: збільшення ліжкомісць напередодні другої хвилі коронакризи, зокрема збільшення ліжкомісць із киснем; підвищення потужностей і кількості тестувань; посилення взаємодії органів місцевої та центральної влади із контролю за дотриманням карантину", - написав Чернишов.

Він нагадав, що за останню добу в Україні зафіксовано 1847 нових випадків захворювань на Covid-19. Так звані червоні зони - в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Рівненській та Одеській областях.

Чернишов закликав керівників усіх областей і міст зосередитися на комунікаційній складовій. "На жаль, ми всі програємо коронавірусу у швидкості. Інформація щодо відповідальної громадянської позиції та важливості дотримання заходів із метою збереження здоров’я поширюється набагато повільніше. Як попередити українців про наслідки кризи другої хвилі, на порозі якої ми всі вже стоїмо? Технічно: забезпечити медиків усім необхідним і підсилити потужності. Інформаційно: нагадувати та закликати дбайливо ставитися до себе та близьких", - зазначив він.

Міністр також повідомив, що на засіданні Держкомісії ТЕБ та НС з метою перевірки "червоних зон" вирішено утворити міжвідомчу комісію, що здійснюватиме термінові перевірки та надаватиме рекомендації з невідкладних заходів.

"Відчуваю, що країна входить у надто небезпечний режим, і тільки згуртувавши зусилля, зможемо уникнути потужної коронакризи та зберегти здоров’я нації", - додав Чернишов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 15 серпня лабораторно підтвердили 89 719 випадки COVID-19, із них за добу – 1 847.

Фото: Фейсбук, Олексій Чернишов