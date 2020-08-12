Уряд змінить критерії віднесення до карантинних зон — Шмигаль

Кабінет Міністрів змінить критерії віднесення регіонів до карантинних зон.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду у середу, 12 серпня, передає кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми плануємо змінити та доповнити критерії віднесення регіонів до зон та обмежувальні заходи у кожній з таких зон", - сказав Шмигаль.

Він упевнений, що місцева влада поставиться із розумінням до таких змін, а уряд зі свого боку продовжить готуватися до другої хвилі епідемії, додав Прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю, 7 серпня, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов не виключив, що уряд найближчим часом змінить низку карантинних обмежень для "червоної" та "помаранчевої" зон, зокрема, щоб не зупиняти роботу громадського транспорту. За його словами, відповідної домовленості було досягнуто на селекторній нараді Кабінету Міністрів за участю мерів міст та голів облдержадміністрацій, на якій розглядалася епідеміологічна ситуація у країні. Керівники регіонів внесли пропозиції щодо режиму роботу транспорту в "червоних" карантинних зонах.