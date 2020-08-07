Уряд та керівники регіонів домовилися щодо роботи транспорту в

Уряд та керівники регіонів домовилися щодо роботи транспорту в "червоних" зонах

Укрінформ
Уряд на позачерговому засіданні внесе зміни до постанов про карантинні заходи і скасує повну заборону на роботу громадського транспорту у "червоних" зонах.

Відповідну домовленість було досягнуто на селекторній нараді Кабінету Міністрів за участю мерів міст та голів облдержадміністрацій щодо епідеміологічної ситуації у зв’язку з поширенням епідемії COVID-19, повідомили Укрінформу у пресслужбі Кабміну.

Зазначається, що у нараді взяли участь міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр охорони здоров’я Максим Степанов, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов та представники 25 регіонів України.

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Під час селекторної наради мери міст та очільники ОДА висловили свої побажання та внесли пропозиції щодо режиму роботу транспорту у червоних карантинних зонах.

"Результатом діалогу міністрів та представників регіонів стало взаєморозуміння в питанні режиму роботи транспорту. На позачерговому засіданні уряду буде внесено зміни до відповідних постанов, згідно з якими у червоних зонах з’явиться можливість перевезення пасажирів лише на 50% сидячих місць. Необхідною умовою є контроль місцевою владою дотримання карантинних обмежень у транспорті", - поінформували в пресслужбі.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів наприкінці липня змінив правила запровадження карантинних обмежень, передбачивши з 1 серпня поділ країни на умовні 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

"Червона" зона передбачає повну зупинку громадського транспорту, закриття освітніх установ, ресторанів, торгово-розважальних центрів тощо.

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