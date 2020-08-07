МОЗ: Оприлюднені карантинні зони - ще не офіційні

Офіційні дані щодо визначення рівня епідемічної безпеки поширення COVID-19 затверджуються лише за підсумками засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що будь-які дані, опубліковані до засідання комісії ТЕБ та НС, не є офіційними.

Як повідомляється, засідання комісії відбудеться сьогодні, 7 серпня, о 17:00.

Кабінет Міністрів змінив правила запровадження карантинних обмежень, передбачивши з 1 серпня поділ країни на умовні чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Визначення, до якої зони належить та чи інша адміністративно-територіальна одиниця, буде робитися на основі чотирьох критеріїв: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19; середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19.

При відхиленні протягом 5 днів від певних показників приймається рішення про перехід адміністративно-територіальної одиниці до більш м’якої або більш суворої зони.

Упродовж 1-7 серпня у червоній зоні були Тернопіль, Луцьк і Кіцманський район Чернівецької області.

В Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.