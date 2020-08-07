Кернес відмовляється обмежувати рух транспорту попри “червону” зону Харкова

У Харкові після внесення міста до «червоної» карантинної зони не зупинятимуть метро і наземний громадський транспорт попри вимоги.

Про це у п'ятницю, 7 серпня, заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Харківської міськради.

"Жодних обмежень щодо транспорту в Харкові вводитися не буде. І це не моє передвиборче гасло, а нормальне ставлення до харків'ян і забезпечення їхнього комфортного життя у місті", - підкреслив мер.

Як повідомлялося, рішення про визначення статусу "червоної" зони для Харкова було ухвалене 7 серпня на засіданні державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На інтерактивній карті Центру громадського здоров'я МОЗ, крім Харкова, у «червоній» зоні також знаходяться Костопільський район на Рівненщині та Кіцманський район у Чернівецькій області.

"Червона" зона передбачає зупинку громадського транспорту, закриття освітніх установ, ресторанів, торгово-розважальних центрів тощо.

До цього у “червоній” зоні, впродовж 1-7 серпня, були Тернопіль, Луцьк і Кіцманський район Чернівецької області.

В Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.