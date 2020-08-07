В Україні оновили поділ на карантинні зони: Харків - у "червоній", Тернопіль - у "зеленій"

В Україні змінили поділ на карантинні зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону".

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані з інтерактивної карти щодо поділу України на карантинні зони.

Так, згідно з новими даними, до «червоної» зони потрапив Харків, Костопільський район на Рівненщині та Кіцманський район у Чернівецькій області.

Водночас Тернопіль, який упродовж тижня був у "червоній" зоні, опинився в «зеленій», а Луцьк із "червоної" зони перейшов до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки.

Водночас місто Київ та Київська область залишаються у "зеленій" зоні.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів змінив правила запровадження карантинних обмежень, передбачивши з 1 серпня поділ країни на умовні 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Визначення, до якої зони відноситься та чи інша адміністративно-територіальна одиниця, буде робитися на основі 4 критеріїв: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА ; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19.

При відхиленні протягом 5 днів від певних показників приймається рішення про перехід адміністративно-територіальної одиниці до більш м’якої або більш суворої зони.

Впродовж 1-7 серпня у червоній зоні були Тернопіль, Луцьк і Кіцманський район Чернівецької області.

В Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок COVID-19, з них за добу – 1453.