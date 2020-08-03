Перед введенням нових умов карантину у 8 областях були перевищені показники - Ляшко

В Україні перед запровадженням нових умов адаптивного карантину у восьми областях були перевищені епідемічні показники.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 3 серпня сказав заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Станом на 30 липня, перед засіданням комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації, чотири показники 5 днів поспіль, або і більше, перевищували 8 областей. Саме ці 8 областей повинні були за умовами, які діяли в попередній постанові про карантин, кожні три дні збирати регіональну комісію ТЕБ та НС, заслуховувати питання, що саме сприяло збільшенню кількості випадків коронавірусної хвороби, і вводити жорсткі обмежувальні протиепідемічні заходи. На жаль, цього не відбувалося. Тому і були змінені підходи, і постанова про карантин, яка введена Кабінетом Міністрів України, чітко наразі передбачає, що рішення про введення жорсткіших обмежувальних протиепідемічних заходів на території області адміністративно-територіальних одиниць області вводиться державною комісією з ТЕБ та НС, на основі проведених обрахунків”, - сказав Ляшко.

Він нагадав, що постанова Кабміну щодо нових підходів до запровадження карантинних заходів на території України діє з 1 серпня.

Підставою для віднесення тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці до певної зони може бути перевищення протягом кількох останніх днів наступних 4 індикаторів, які діють з моменту послаблення карантину: заповненість ліжок в лікарнях на рівні 50%, рівень тестування ПЛР та ІФА не менше 24 на 100 тисяч населення, коефіцієнт виявлених позитивних випадків під час тестування - не більше 11%; коефіцієнт в динаміці приросту захворювання, який вираховується на основі даних 7 останніх днів в порівнянні з попередніми 7 днями.

“Як проводяться ці обрахунки? Ми бачимо, що область перевищує 5 днів поспіль ці показники, далі розраховується вклад кожної адміністративно-територіальної одиниці, району, міста обласного значення в загальний рівень перевищення зазначених показників. І тільки після цього визначається, який район або місто обласного значення відноситься до зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної зон”, - пояснив Ляшко.

Він додав, що у розрахунках застосовуються певні запобіжники, які "не дозволяють працювати в такій формулі малим числам". Так, за його словами, адміністративно-територіальну одиницю не відносять до червоної зони у разі, якщо кількість активних хворих становить менше, ніж 60 на 100 тисяч населення. Також враховується коефіцієнт міграції для обласних центрів і доступність до тестування.

Ляшко зазначив, що у подальшому динаміка буде змінюватися, відповідно, одні адміністративно-територіальні одиниці будуть виходити з червоної зони, інші, в залежності від показників, можуть бути віднесені до "червоної" зони.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін 22 липня продовжив дію адаптивного карантину до 31 серпня і передбачив, що в залежності від епідемічної ситуації у регіоні або окремих районах встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19. До "червоної" зони були віднесені міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.