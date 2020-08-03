Адаптивний карантин: Зеленський вимагає від уряду чіткого пояснення людям

Президент України Володимир Зеленський вимагає чіткої комунікації уряду щодо умов адаптивного карантину, які починають діяти з 3 серпня.

Як передає Укрінформ, про це глава держави наголосив під час традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба Президента.

За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, показник захворюваності на COVID-19 зріс до 82,8 на 100 тисяч населення, заповненість ліжок на Закарпатті становить майже 69%, а у Києві, на Івано-Франківщині, Львівщині, Рівненщині та Буковині – понад 40%.

"Володимир Зеленський вимагає від уряду чіткого пояснення людям, як відбувається розподіл на чотири зони та навіщо потрібен адаптивний карантин", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін 22 липня продовжив дію адаптивного карантину до 31 серпня і передбачив, що в залежності від епідемічної ситуації у регіоні або окремих районах встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19. До "червоної" зоні віднесено міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

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У Тернополі міська влада вирішила з 3 серпня не посилювати карантин попри рішення державної комісії ТЕБ та НС зарахувати місто до червоного рівня епідемічної ситуації.

Фото: Офіс Президента