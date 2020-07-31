У МОЗ пояснили поділ регіонів на карантинні зони

Визначення, до якої зони карантину буде віднесено той чи інший регіон або адміністративно-територіальну одиницю, буде прийматися на основі показників за базовими критеріями.

Про це на брифінгу 31 липня після засідання Комісії ТЕБ та НС сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми визначили регіони, які можуть потрапити до зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної зони, і чітко встановили критерії, за якими ті чи інші регіони на рівні адміністративно-територіальних одиниць — це міста або райони - можуть потрапити до тих чи інших зон. ...Перехід у ту чи іншу зону ми вимірюємо, якщо є перевищення показників 5 днів поспіль. Якщо перевищення спостерігається 1 день за рахунок, наприклад, спалаху на підприємстві чи в гуртожитку, то один день не є визначальним. Повернутися назад (наприклад, з червоної в помаранчеву зону — ред.) можна після того, як 3 дні поспіль ситуація тримається на рівні, встановленому для більш легкої зони”, - розповів міністр.

Базові критерії, за якими, згідно з постановою про адаптивний карантин, визначаються показники:

- завантаженість ліжок в лікарнях, що надають меддопомогу хворим з COVID-19, не повинна перевищувати 50%.

- середня кількість тестувань, яка відбувається в регіоні, повинна бути не менше ніж 24 на 100 тисяч населення.

- коефіцієнт виявлення випадків інфікування не повинен бути більше 11%. Умовно кажучи, якщо зі 100 протестованих осіб у 11 і більше виявлено COVID-19, цей показник перевищено.

- показник динаміки зростання випадків інфікування повинен становити не більше 10%. Для його визначення порівнюють показники попереднього тижня з поточною ситуацією: якщо є динаміка зростання захворюваності, регіон відносять до зони більш жорсткого карантину.

Також, за словами Степанова, залежно від того, до якої зони віднесено регіон, там будуть встановлюватися різні обмеження.

В зеленій зоні діють загальнообов'язкові для всієї країни правила: носіння масок або респіраторів у громадських місцях, проведення масових заходів із розрахунку 1 людина на 5 кв.м, заповненість залів театрів та кінотеатрів на 50% , перевезення в транспорті тільки на сидячих місцях.

У жовтій зоні діють такі самі правила, як і в зеленій, додатково не дозволяється відвідувати відповідні установи соціального захисту, де перебувають люди похилого віку.

При переході регіону чи адміністративно-територіальної одиниці в помаранчеву зону забороняється діяльність закладів розміщення, крім готелів, діяльність розважальних закладів та закладів харчування в нічний час, планові госпіталізації, робота спортзалів, фітнесцентрів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Встановлюється обмеження при проведенні масових заходів із розрахунку 1 людина на 20 кв. м і не більше 100 осіб.

Червона зона — заборона роботи транспорту, торгово-розважальних центрів, закладів освіти, ресторанів.

Міністр охорони здоров'я додав, що такий механізм адаптивного карантину дозволить дотримуватися балансу щодо роботи підприємств та безпеки життя та здоров'я людей.

За його словами, Комісія ТЕБ та НС щоп’ятниці буде аналізувати показники по кожному регіону і приймати відповідне рішення про перехід того чи іншого регіону до іншої зони. Оголошення, до якої зони відноситься кожен регіон, буде в понеділок.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова, Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановлено нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2З: до «червоного» віднесено міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

Кабінет Міністрів 22 липня подовжив карантин в Україні до 31 серпня.