Робота на карантині: МОЗ затвердило рекомендації для закладів освіти

Міністерство охорони здоров'я затвердило тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Відповідну постанову головного державного санітарного лікаря № 42 від 30 липня 2020 року Міністерство охорони здоров'я оприлюднило на своєму сайті.

"З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби у навчальному 2020-2021 році суб'єкти, що відповідальні за влаштування, утримання закладів позашкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої, вищої освіти, мають здійснювати свою діяльність з урахуванням цих тимчасових рекомендацій", - йдеться у документі.

Рекомендації стосуються організації освітнього процесу, харчування, транспорту, який перевозить дітей та педпрацівників до закладу, а також визначає відповідальних за виконання тимчасових рекомендацій.

Серед іншого, персонал закладів освіти допускається до роботи за умови наявності захисної маски або респіратора, передбачено обов'язкове вимірювання температури перед початком роботи.

Працівники з температурою вище 37,2 градусів або ознаками гострого респіраторного захворювання не будуть допущені на робоче місце.

Всіх працівників керівництво закладу освіти має забезпечити засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи.

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Також в медичних пунктах закладів освіти мають бути в наявності безконтактні термометри, засоби дезінфекції, індивідуального захисту та особистої гігієни.

Перед початком занять вчителі повинні опитати школярів про самопочуття та ознаки гострого респіраторного захворювання.

Вхід до всіх приміщень закладу освіти дозволяється при наявності маски або респіратора.

Водночас рекомендаціями дозволяється не використовувати маски під час занять у навчальних приміщеннях.

Під час пересування закладом освіти використання масок є обов'язковим.

Також МОЗ рекомендує передбачити у розкладі занять різний час початку і закінчення занять для різних класів та груп та за можливості забезпечити заняття з окремих предметів на відкритому повітрі.

Після кожного навчального заняття необхідно провітрювати приміщення не менше 10 хвилин.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 31 серпня і передбачив, що в залежності від епідемічної ситуації у регіоні або окремих районах встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Розглядаються три сценарії, за якими можуть почати навчання:

- низький рівень захворюваності: відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі;

- високий рівень захворюваності: освітній процес забезпечується повністю дистанційно;

- середній рівень захворюваності: освітній процес забезпечується у змішаній формі – дистанційно та в закладах освіти, з відповідним дистанціюванням та заходами гігієни.