Робота на карантині: МОЗ затвердило рекомендації для закладів освіти

Робота на карантині: МОЗ затвердило рекомендації для закладів освіти

Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я затвердило тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Відповідну постанову головного державного санітарного лікаря № 42 від 30 липня 2020 року Міністерство охорони здоров'я оприлюднило на своєму сайті.

"З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби у навчальному 2020-2021 році суб'єкти, що відповідальні за влаштування, утримання закладів позашкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої, вищої освіти, мають здійснювати свою діяльність з урахуванням цих тимчасових рекомендацій", - йдеться у документі.

Рекомендації стосуються організації освітнього процесу, харчування, транспорту, який перевозить дітей та педпрацівників до закладу, а також визначає відповідальних за виконання тимчасових рекомендацій.

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Серед іншого, персонал закладів освіти допускається до роботи за умови наявності захисної маски або респіратора, передбачено обов'язкове вимірювання температури перед початком роботи.

Працівники з температурою вище 37,2 градусів або ознаками гострого респіраторного захворювання не будуть допущені на робоче місце.

Всіх працівників керівництво закладу освіти має забезпечити засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи.

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Також в медичних пунктах закладів освіти мають бути в наявності безконтактні термометри, засоби дезінфекції, індивідуального захисту та особистої гігієни.

Перед початком занять вчителі повинні опитати школярів про самопочуття та ознаки гострого респіраторного захворювання.

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Вхід до всіх приміщень закладу освіти дозволяється при наявності маски або респіратора.

Водночас рекомендаціями дозволяється не використовувати маски під час занять у навчальних приміщеннях.

Під час пересування закладом освіти використання масок є обов'язковим.

Також МОЗ рекомендує передбачити у розкладі занять різний час початку і закінчення занять для різних класів та груп та за можливості забезпечити заняття з окремих предметів на відкритому повітрі.

Після кожного навчального заняття необхідно провітрювати приміщення не менше 10 хвилин.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 31 серпня і передбачив, що в залежності від епідемічної ситуації у регіоні або окремих районах встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Розглядаються три сценарії, за якими можуть почати навчання:

- низький рівень захворюваності: відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі;

- високий рівень захворюваності: освітній процес забезпечується повністю дистанційно;

- середній рівень захворюваності: освітній процес забезпечується у змішаній формі – дистанційно та в закладах освіти, з відповідним дистанціюванням та заходами гігієни.

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