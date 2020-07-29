Дистанційна освіта на карантині не подобається половині українців

Близько половини українців негативно ставляться до запровадження дистанційної освіти у зв’язку з пандемією.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова і Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва" "Освіта і пандемія: що українці думають про дистанційне навчання та як оцінюють ЗНО", які є в розпорядженні Укрінформу.

"Близько половини українців негативно ставляться до запровадження дистанційної освіти у зв’язку з пандемією, підтримали цей крок 32% громадян. Категорично негативних оцінок найбільше у Південному (29%) та Східному (28%) регіонах", - ідеться в результатах дослідження.

Найістотнішими проблемами, з якими зіштовхнулися українці у зв’язку із переходом на дистанційне навчання, є зниження рівня успішності дітей (26%), брак уваги учителів до потреб дітей під час навчання (22%) та технічні проблеми: погана якість інтернету (21%) чи відсутність пристроїв для онлайн-навчання (19%).

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Про брак технічних засобів зазначають близько 20-30% громадян у невеликих містах (до 100 тис. мешканців).

"На думку більшості українців, головну відповідальність за якість освіти та підготовки шкіл до роботи в умовах пандемії несе Міністерство освіти та науки, 11% вважають, що відповідальність за цей процес має нести Президент України", - свідчать результати опитування.

Дослідження проводилося з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Були опитані 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.