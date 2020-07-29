Як українці оцінюють шкільну освіту

Більшість українців оцінили якість шкільної освіти в Україні як середню.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова і Фонду "Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва", які є в розпорядженні Укрінформу.

"Більшість українців оцінили якість шкільної освіти в Україні як середню (44,5%), ще 10% - як позитивну. Третина громадян вважають її дуже низькою (11%) чи скоріше низькою (22%). Найбільше скептичних оцінок у Східному регіоні, натомість позитиву найбільше на Заході країни", - йдеться у результатах опитування.

Водночас більшість українців погоджуються з важливістю проблеми вдосконалення якості середньої освіти в Україні. 34% вважають це одним з першочергових питань, ще 48% говорять про важливість цієї проблеми, але вважають, що перед Україною стоять і серйозніші виклики.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва" з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Фінансування опитування здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерланди.