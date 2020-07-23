З урахуванням карантину: школи Києва готуються до 1 вересня

Столичні школи готуються до нового навчального року і першого вересня зможуть розпочати навчання очно або у змішаній формі.

Про це заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє пресслужба КМДА у Facebook.

"Зарано говорити про остаточне рішення та формат 2020-2021 навчального року, поки на державному рівні запроваджено карантинні обмеження. Але школи Києва готові зустріти першого вересня учнів безпосередньо у закладах освіти", - сказав Мондриївський.

За його словами, наразі освітяни столиці активно готуються до нового навчального року і планують свою роботу з урахуванням протиепідемічних заходів.

"Ми розуміємо, що необхідно підготуватися як до дистанційного, так і до традиційного формату навчання. У цьому питанні намагаємося бути гнучкими, але сподіваємося, що новий навчальний рік учні зустрінуть у школах, а не за екранами комп’ютерів та за допомогою телефонів", – підкреслив столичний чиновник.

Також він запевнив батьків, що всі засоби захисту проти вірусної інфекції для дітей закуповуватимуть за міський кошт. У бюджеті Києва достатньо коштів, аби забезпечити усім необхідним освітні заклади столиці, наголосив Мондриївський.

Як повідомляв Укрінформ, Київ виділив майже 4 мільярди гривень на підготовку навчальних закладів. Найбільше коштів - близько 2 мільярдів - спрямували на ремонти в закладах освіти та на загальноміські програми.

Адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 серпня.