В Міносвіти сказали, у яких регіонах діти не підуть 1 вересня до школи

Відповідно до нових правил адаптивного карантину, 1 вересня до школи не зможуть піти діти з регіонів "червоної" зони.

Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій у своєму Facebook.

"Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони буде поділено на декілька зон: «зелену», «жовту», «помаранчеву» і «червону». Тільки у «червоній» зоні передбачено заборону відвідування закладів освіти. У всіх інших випадках учні йдуть до школи! Для того, щоб з 1 вересня наші діти пішли до школи, ми маємо бути соціально відповідальними", - пояснила вона.

Як раніше повідомляло агентство, Кабінет міністрів продовжив карантин до 31 серпня і затвердив поділ країни на 4 типи епідемічних зон та критерії такого поділу.

Станом на 22 липня лабораторно підтверджено 60 995 випадків COVID-19, з них за добу – 829. Загалом в Україні зареєстровано 1534 смерті від COVID-19. Одужали – 33 172 людини.