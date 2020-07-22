У "зелених" зонах зможуть працювати оздоровчі заклади – МОЗ

У регіонах, які за епідемічними показниками відносяться до "зеленої" зони, зможуть працювати оздоровчі заклади. Правила їх роботи будуть регламентовані постановою головного державного санітарного лікаря.

Про це на засіданні Кабінету міністрів сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, відповідаючи на запитання щодо можливості роботи оздоровчих закладів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Так, дозволяє. Але ми повинні розуміти, що з чіткими правилами. Ці правила ще додатково будуть затверджені постановою головного державного санітарного лікаря. Є чіткі правила перебування в таких закладах. Це обов’язкова умова, і "зелена" зона не означає повне зняття карантину", - сказав Степанов.

Мова, зокрема, була про оздоровчі заклади для дітей та для людей, які потребують реабілітаційно-відновного лікування після інсульту, інфаркту чи постраждалих на виробництві.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів схвалив постанову про запровадження на території країни 4 типів епідемічних зон і затвердив критерії їх визначення.