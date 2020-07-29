Для вчителів випустять онлайн-курс про дистанційне і змішане навчання – МОН

Міністерство освіти і науки разом зі своїми партнерами розробляють онлайн-курс для педагогічних та науково-педагогічних працівників про дистанційне і змішане навчання.

Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій під час брифінгу “Освітня система в умовах пандемії: Що думають українці про якість освіти, дистанційне навчання і ЗНО та які вимоги мають до міністерства” 29 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хочу сказати про те, що ми готуємося до першого вересня. Міністерство освіти розробляє спільно зі своїми партнерами – EdEra, нашим українсько-швейцарським проєктом "Децентралізація в освіті" – маємо можливість запустити онлайн-курс для вчителів про дистанційне і змішане навчання. Зараз відбуваються зйомки модулів. Цей курс буде розрахований як для учителів, як для викладачів закладів професійної освіти, а також для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти", - зазначила Мандзій.

Урядовець додала, що курс буде розміщений на порталі EdEra.

За її словами, курс має на меті оновити в пам'яті та відпрацювати навички педагогів, що пов'язані з використанням технологій дистанційного та змішаного навчання.

"Тобто найближчим часом, коли ми закінчимо зйомки, буде велика інформаційна кампанія щодо можливості власне проходження цього курсу усіма педагогічними і науково-педагогічними працівниками в Україні", - зауважила заступниця міністра.

Вона додала, що якщо у педагога немає можливості пройти курс удома, він зможе це зробити зі школи.

"Практично в нас залишилося в Україні лише 74 школи, де відсутній інтернет. У решті шкіл є облаштований інтернет, і точно є комп'ютерні класи, де з будь-якого комп'ютера можна пройти цей онлайн-курс", - запевнила Мандзій.

Вона наголосила, що про можливість пройти зазначений курс проінформовано всі органи управління освітою, а також всіх директорів шкіл.

"Переконана в тому, що, власне, в перший період карантину, який ми мали з березня по травень вчителі опанували нові навички, і це я вважаю досягненням нашої спільноти щодо використання нових технологій. Так, безперечно, було по різному, але спільно, разом, я думаю, що все в нас буде добре", - зазначила урядовець.

Новий стандарт базової освіти побудований на компетентнісній основі.

За словами Мандзій, усі освітяни, і не тільки освітяни, мали можливість долучитися до напрацювання цього документа.

"Власне, наголошую на тому, що це інший підхід. Тому що ми говоримо про компетентнісний підхід до організації освітнього процесу. Тобто тут не йдеться про те, що ми завантажуємо тільки фактаж. Нам важливо, щоб було розуміння. Не тільки самі факти, до прикладу, певних історичних подій, а розуміння процесів, які відбуваються… Сподіваюся, що цей стандарт піде на користь і зможемо перейти від такого знаннєвого запам'ятовування фактажу до компетентнісного", - сказала урядовець.