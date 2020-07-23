Навчальний рік стартує 1 вересня: у МОН розповіли про умови

Міністерство виступає за те, щоб навчальний процес проходив, як і раніше, в класах, аудиторіях, лабораторіях, спортзалах,але з урахуванням карантинних обмежень.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

“Переважна більшість здобувачів освіти 1 вересня традиційно підуть до закладів освіти. Міністерство виступає за те, щоб навчальний процес проходив, як і раніше, в класах, аудиторіях, лабораторіях, спортзалах. Але з урахуванням карантинних обмежень. Органи управління освітою, керівники закладів освіти отримають докладні алгоритми та роз’яснення щодо можливих дій та рішень в умовах адаптивного карантину. Ми знаходимося у постійному контакті з колегами з Міністерства охорони здоров’я, з головним державним санітарним лікарем, відпрацьовуємо різні сценарії”, – зазначив т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

У МОН нагадали, що з 1 серпня 2020 року залежно від епідемічної ситуації в кожному з регіонів або окремих адміністративно-територіальних одиницях встановлюється один з рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19 – “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний”. Рівень визначає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за результатом оцінки епідемічних показників у регіоні.

Зокрема, на території регіонів із “помаранчевим” рівнем небезпеки заборонено відвідувати заклади освіти здобувачами у групах більш ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

На території регіонів із “червоним” рівнем небезпеки здобувачам освіти заборонено відвідувати заклади освіти.

На території регіонів, з “помаранчевим” та “червоним” рівнем епідемічної небезпеки органи державної влади та місцевого самоврядування можуть застосовувати додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи в межах компетенції.

Уряд також дозволив проводити акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у віддаленому (дистанційному) режимі, а також ухвалювати рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

Як повідомлялося, Міністерство освіти та науки розглядає три мо, не виключено, що навчальний процес відбуватиметься у змішаній формі.