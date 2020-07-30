Київ та 12 областей не готові послабити карантин - МОЗ

Станом на 30 липня Київ та 12 регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину м. Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 липня в Україні лабораторно підтверджені 68 794 випадки COVID-19, за добу — 1197 нових.