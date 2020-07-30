Україну завтра поділять на чотири карантинні зони - МОЗ

Засідання центральної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для затвердження чотирьох карантинних зон (зелену, жовту, помаранчеву та червону) відбудеться у п'ятницю, 31 липня.

Про це на брифінгу в четвер сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Завтра ми ініціюємо проведення засідання центральної комісії для того, щоб ми затвердили всі ці зони по всій країні, які ми визначили по показниках і які є у постанові уряду», - заявив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 31 серпня і передбачив, що в залежності від епідемічної ситуації у регіоні або окремих районах встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Відповідно до рішення, регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається такий, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%; середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10%.

Дія нової постанови стосується періоду з 1 по 31 серпня 2020 року.