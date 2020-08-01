“Кольоровий” карантин: Ляшко розповів про обмеження залежно від зони

В Україні з 1 серпня у зв’язку із загрозою зростання випадків коронавірусу діятимуть нові правила дотримання карантину відповідно до чотирьох зон епідемічної небезпеки.

Які саме, повідомив під час онлайн-брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

«Україна з 8 по 27 липня перебувала на так званому плато стосовно відсотків виявлених випадків хвороби порівняно з тестуванням... Водночас за останні 2 дні ми відмічаємо тенденцію до зростання», - сказав Ляшко.

Він зазначив, що є підстави до посилення карантину, тому і запропоновано адаптивний карантин.

«Перше, що ми вводимо, це рівні епідемічної небезпеки: зелений – низький, жовтий, помаранчевий та червоний. Рівні епідемічної небезпеки визначаються рішенням Національної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, враховуючи наступні показники. Якщо коефіцієнт зайнятості ліжок перевищує, наприклад, 50% впродовж останніх 5 днів, то при розрахунку всі адміністративно-територіальні одиниці даного регіону будуть мати жовтий колір. Якщо перевищує 75% впродовж 5 днів, всі адміністративно-територіальні одиниці будуть мати червоний колір і там будуть запроваджуватись значні обмеження», - поінформував Ляшко.

Він уточнив, що також при розрахунках використовуються коефіцієнти виявлення випадків та показник динаміки зростання кількості випадків. «Це все враховується, якщо регіон за одним із показників впродовж 5 днів перевищує показники, які зазначені в постанові Кабінету Міністрів», - сказав головний санітарний лікар.

За його словами, залежно від того, до якої із зон належить регіон, впроваджуються різні обмежувальні протиепідемічні заходи. У зеленій, загальній для території України, якщо в цілому не перевищуються показники 5 днів поспіль, передбачаються: у громадських будівлях і транспорті наявність масок на обличчі, при проведенні масових заходів - не більше 1 людини на 5 кв м, наповненість кінотеатрів на 50%, перевезення пасажирів у громадському транспорті - тільки в межах визначених місць для сидіння.

«Жовта, так звана буферна зона, попереджає про те, що область вже виходить за показниками за межі, перевищує 5 днів поспіль один з 4-х показників, але по захворюваності ще не виходить у загрозливий стан. Там забороняється відвідувати соціальні установи та установи для перебування людей похилого віку для того, щоб унеможливити занесення коронавірусної хвороби на територію закладу», - сказав Ляшко.

Читайте також: У МОЗ пояснили поділ регіонів на карантинні зони

Він розповів, що коли встановлюється помаранчева зона, до тих обмежень, які є в зеленій і жовтій зонах, додаються обмеження діяльності закладів розміщення, окрім готелів, – тобто не будуть функціонувати санаторії, хостели, туристичні бази. Також забороняється діяльність розважальних закладів, не працюватимуть ресторани у нічний час – з 24.00. Будуть заборонені планові госпіталізації до лікарень. Закриваються спортзали, фітнес-центри, заклади культури. Також не дозволяється прийом нових змін у дитячі заклади оздоровлення і відпочинку. І вводяться додаткові обмеження для масових заходів – 1 людина на 20 кв м.

«Додатково забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів - це все відбувається саме у червоній зоні», - додав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 31 серпня і передбачив, що в залежності від епідемічної ситуації у регіоні або окремих районах встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.