Епідеміологам слід готуватися до гіршого сценарію пандемії COVID-19 - Голубовська

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська вважає, що в Україні все ще триває перша хвиля поширення COVID-19, при цьому епідеміологам слід готуватися до гіршого сценарію пандемії.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Укрінформу.

"Абсолютно ніякого відчуття (що COVID-19 відступає - ред.) немає. Єдине, що можу сказати, я дуже боялася другої хвилі та боюся її досі - епідеміологи не люблять поняття "другої хвилі", це у них називається просто "епідемічний сезонний ріст захворюваності" (ми знаємо, що коронавіруси мають сезонність). От, враховуючи те, що зараз ми спостерігаємо зростання, це ще триває все та ж, перша хвиля", - сказала Голубовська.

Вона також зазначила, що боїться осіннього зростання захворюваності. "Я дуже сподіваюся, що катастрофи особливої не буде, але ми повинні готуватися, тому що жоден прогноз щодо цього коронавірусу ще не справдився, жоден! Я побоююся осіннього зростання захворюваності. Але для того, щоб говорити про другу хвилю, то сьогодні не мало б бути зростання захворюваності. А по клініці, по наших стаціонарах бачимо реальне зростання хворих. У деяких регіонах збільшується зростання важких хворих. Якщо ви пам'ятаєте, Всесвітня організація охорони здоров'я, на жаль, теж трішечки пропустила цю проблему. Спочатку оголосили надзвичайну ситуацію, а потім вже, коли злягла вся Європа, тоді лише - пандемію", - сказала вона.

При цьому інфекціоністка додала, що ніхто не може дати чіткої картини та сказати, чому зростає захворюваність, попри карантинні заходи.

"Це може бути пов'язано з природними властивостями самого вірусу, про який ми мало що знаємо. Це може бути пов'язано зі скупченням людей - от показували Одесу, а там теж стаціонари переповнені. Ми очікували, що зі спекою буде вірусу менше, але цього немає. Наші епідеміологи колись готували три сценарії пандемії: легкий, середній і важкий. Я вважаю, що треба готуватися до гіршого сценарію, готувати стаціонари, інфекціоністів, бригади лікарів. Лікування інфекційних хвороб - це певна філософія, ми завжди прагнули до вищого пілотажу: не нашкодити хворому і мінімізувати ризики захворювання (хоча - не вистачає реанімацій, персоналу). Ну, а загалом ми справляємося непогано і почуваємося набагато впевненіше, ніж у березні", - підсумувала інфекціоністка.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 серпня лабораторно підтверджено 71 056 випадків COVID-19, з них за добу – 1 172. За добу померли 16 осіб, загалом із початку пандемії - 1709. Видужали за добу 556, із початку пандемії — 39 308. За добу найбільшу кількість інфікованих виявили у Львівській (145), Івано-Франківській областях (123) та м. Києві (101).

В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.