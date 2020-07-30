COVID-19 може вражати всі органи людини - професорка Голубовська

COVID-19 може вражати всі органи та системи організму.

Про це на пресконференції в Укрінформі, присвяченій проміжним результатам клінічного дослідження препарату, який полегшує перебіг COVID-19, сказала доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завкафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Ольга Голубовська.

“Захворювання коронавірусною інфекцією є системним, тому що виникає так зване ураження судин по-простому, або ендотеліальна дисфункція по-науковому. Вражаються практично всі органи та системи, легені є таким шоковим органом, але абсолютно всі органи та системи можуть бути уражені цим вірусом”, - сказала Голубовська.

Вона зазначила, що в Україні госпіталізують пацієнтів з COVID-19 у середньоважкому стані, і це, за її словами, дозволяє ранньою терапією попередити розвиток важких форм захворювання. "Рання терапія попереджає розвиток важких форм захворювання. Оскільки немає засобів специфічної терапії, завдання лікарів - мінімізувати ризики важкого перебігу захворювання. У групі ризику перебувають пацієнти з серцево-судинною патологією. На сьогодні немає дієвих методів лікування коронавірусу. Всі противірусні препарати, які є в протоколі МОЗ, мають неспецифічну дію на вірус і навряд чи матимуть такий яскраво виражений ефект, як хотілося б", - сказала Голубовська.

Вона повідомила, що серед препаратів українських виробників, які зараз проходять різні стадії клінічних досліджень для використання в терапії COVID-19, препарат з діючою речовиною "кверцитин" впливає на прогресування розвитку ендотеліальної дисфункції і є імуномодулюючим засобом, пригнічуючи розвиток імунологічних реакцій або так званого цитокінового шторму". “Але для того, щоб це вивчити саме з точки зору доказової медицини, було запущено клінічне дослідження” - сказала Голубовська.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я наказом № 1138 від 14 травня 2020 року затвердило проведення відкритого багатоцентрового, рандомізованого дослідження з вивчення ефективності препарату Корвітин виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» з наступним застосуванням препарату Квертин, виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» у пацієнтів з пневмонією, асоційованою з 2019-nCoV гострою респіраторною хворобою, на фоні базової терапії.

Дослідження проводиться на базі КНП «Обласна клінічна інфекційна лікарня» Закарпатської обласної ради, відділення для дорослих, Україна, м. Ужгород, КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги», інфекційне відділення, Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними хворобами, м. Тернопіль, КНП Харківської обласної ради «Обласна клінічна інфекційна лікарня», відділення № 4, м. Харків.

Заявником та спонсором клінічного випробування є ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Україна.