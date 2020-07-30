Професорка Голубовська має версію, що Одеса стає місцем зараження
Таке припущення на пресконференції в Укрінформі зробила лікарка-інфекціоністка, професорка Ольга Голубовська.
За її словами, "йде реальне збільшення кількості хворих".
"У деяких регіонах... збільшується кількість важких хворих. А з чим це пов'язано? Це може бути пов'язано з природними властивостями самого вірусу, про який ми ще мало що знаємо, це може бути пов'язано з тим, що люди поїхали в Одесу, в Одесі теж стаціонари переповнені на сьогодні", - сказала вона.
Також Голубовська зазначила, що, можливо, українці, які відпочивають в Одесі, де масове скупчення людей, потім можуть "перевозити" хворобу до регіонів.
Інфекціоністка зауважила, що бажаного спаду рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні від літньої спеки не спостерігається.
"Найголовніше, що ми очікували, що коли буде спека, його (коронавірусу - ред.) буде менше, ми не бачимо цього. Тому я вважаю, що нам... треба готуватися до найгіршого сценарію. Стаціонари готувати, бригади лікарів, у нас на сьогодні інфекціоністів не вистачає", - сказала вона.
Водночас Голубовська зазначила, що в Україні зовсім непогано справляються з протидією коронавірусній інфекції: "Всі дуже втомилися, але на сьогодні ми себе почуваємо впевненіше, ніж у березні".
Також Голубовська побоюється можливого осіннього зростання захворюваності, тому що з "досвіду" минулих епідемій і пандемій він був у декілька разів гіршим: "але тоді за логікою сьогодні не повинно бути такого зростання захворюваності".
Як повідомлялося, в Україні станом на 30 липня підтверджено 68 794 випадки COVID-19, з них 1673 смертельних, 38 154 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусу.