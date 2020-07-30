Професорка Голубовська має версію, що Одеса стає місцем зараження

Захворюваність на COVID-19 в Україні зростає не лише за рахунок збільшення кількості тестування, однією з причин може бути скупчення людей у курортній Одесі.

Таке припущення на пресконференції в Укрінформі зробила лікарка-інфекціоністка, професорка Ольга Голубовська.

За її словами, "йде реальне збільшення кількості хворих".

"У деяких регіонах... збільшується кількість важких хворих. А з чим це пов'язано? Це може бути пов'язано з природними властивостями самого вірусу, про який ми ще мало що знаємо, це може бути пов'язано з тим, що люди поїхали в Одесу, в Одесі теж стаціонари переповнені на сьогодні", - сказала вона.

Також Голубовська зазначила, що, можливо, українці, які відпочивають в Одесі, де масове скупчення людей, потім можуть "перевозити" хворобу до регіонів.

Інфекціоністка зауважила, що бажаного спаду рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні від літньої спеки не спостерігається.

"Найголовніше, що ми очікували, що коли буде спека, його (коронавірусу - ред.) буде менше, ми не бачимо цього. Тому я вважаю, що нам... треба готуватися до найгіршого сценарію. Стаціонари готувати, бригади лікарів, у нас на сьогодні інфекціоністів не вистачає", - сказала вона.

Водночас Голубовська зазначила, що в Україні зовсім непогано справляються з протидією коронавірусній інфекції: "Всі дуже втомилися, але на сьогодні ми себе почуваємо впевненіше, ніж у березні".

Також Голубовська побоюється можливого осіннього зростання захворюваності, тому що з "досвіду" минулих епідемій і пандемій він був у декілька разів гіршим: "але тоді за логікою сьогодні не повинно бути такого зростання захворюваності".

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 липня підтверджено 68 794 випадки COVID-19, з них 1673 смертельних, 38 154 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусу.