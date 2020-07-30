Коронавірус впливає на серцево-судинну систему

Коронавірусна хвороба COVID-19 завдає шкоди не лише легеням, а й серцево-судинній системі, хоча загальний її вплив до кінця не вивчений.

Про це йдеться у дослідженні німецьких науковців з університетської клініки Франкфурта, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У німецьких пацієнтів, які одужали від інфекції COVID-19, серцево-судинний магнітний резонанс виявив ураження серця у 78% пацієнтів, запалення міокарда у 60% пацієнтів незалежно від тяжкості й загального перебігу хвороби», - підсумували науковці.

Також виявлені інші відхилення від норми.

Науковці вивчали стан здоров’я 100 пацієнтів, які зверталися до клініки та вже одужали (67% з них лікувалися вдома, 33% - у клініці). Середній вік досліджуваних - 49 років.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 30 липня у світі зафіксовано понад 17,1 млн випадків коронавірусу COVID-19.