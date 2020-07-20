Британські медики доводять, що навіть легка форма COVID-19 не проходить безслідно

Нове дослідження британських науковців-медиків показало, що люди, які перенесли коронавірус навіть у легкій формі, відновлюються після того кілька тижнів та відчувають низку неприємних симптомів.

Про це йдеться на порталі Science Alert

"Люди, які серйозно перехворіли COVID-19 та перебували у відділеннях інтенсивної терапії, цілком очікувано відновлюються повністю потім ще кілька місяців. Проте, згідно з новими свідченнями, люди з легшою формою коронавірусу теж тривалий час одужують і переносять ряд помітних симптомів", - йдеться в повідомленні.

Так, серед наслідків COVID-19 вчені виокремили хронічну втому, прискорене серцебиття, м’язові болі.

Хронічна втома, яка визначається як втома, що триває понад 6 тижнів, розпізнається в багатьох різних клінічних ситуаціях, в тому числі, як з’ясувалося, і після перенесеного коронавірусу. Близько 10 відсотків з 3,9 млн людей, які описують свої симптоми за допомогою додатка COVID Symptom Study, мають ефекти, що тривають понад чотири тижні.

Хронічна втома не входить у сферу компетенції якої-небудь однієї медичної спеціальності, тому її часто ігнорують у навчальних планах медичних шкіл, а лікарі погано підготовлені до діагностики та лікування хронічної втоми. При цьому, оскільки COVID-19 є новим захворюванням, лікарі ще не знають, як впоратися з втомою після коронавірусу.

Проте, дослідники виявили, що базові рівні певних двох молекул в організмі, які сприяють запаленням, передбачали подальший розвиток хронічної втоми у людей.

Раніше британські дослідники виявили 6 основних форм захворювання, які спричиняються коронавірусом: вони відрізняються одна від одної за симптомами та рівням тяжкості перебігу.