Вчені виявили залежність між групою крові і вразливістю до COVID-19

Британські науковці виявили залежність між групою крові і вразливістю до COVID-19.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Дослідження, результати якого опублікували у медичному журналі Нової Англії, показало, що люди із другою групою крові (А) мають більший ризик розвинути важкі симптоми у разі інфікування, а з першою (О) – ризики менші, ніж люди із іншими групами крові", йдеться у повідомленні.

Шанси розвитку важких ускладнень також можуть залежати від імунітету людини, днями оголосили дослідники Оксфордського університету. Їх дослідження показали, що стероїдний препарат дексаметазон майже на третину зменшив смертність серед пацієнтів із важким перебігом COVID-19. Результати цього дослідження є попередніми і ще мають бути опубліковані в рецензованому науковому журналі.

Водночас, на залежність протікання хвороби та імунітету вказують і дослідження американських науковців. Біл Петрі, професор Університету Вірджинії, каже: "Попередні дослідження пацієнтів із COVID-19 свідчать, що якщо їхній імунітет занадто активний, в певний момент це може почати шкодити організму".

Як повідомлялося, найбільш стійкі до захворювання на COVID-19 люди з першою групою крові та позитивним резус-фактором (O+).