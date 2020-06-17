Німецька фірма отримала дозвіл на клінічні дослідження вакцини проти COVID-19

Німецька біотехнологічна компанія CureVac одержала дозвіл на проведення клінічних досліджень вакцини від коронавірусу нового типу.

Про це повідомляє федеральний інститут з вакцин та біомедичних препаратів - Інститут Пауля Ерліха.

«Інститут Пауля Ерліха схвалив ще одне клінічне випробування вакцини проти COVID-19 у Німеччині. Розробник ліків – CureVac», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що клінічне випробування є випробуванням фази 1 за участю 168 здорових дорослих, з яких 144 будуть щеплені. Перші клінічні випробування на людях мають на меті визначити загальну переносимість та з'ясувати, чи не формується специфічна імунна відповідь проти збудника. Дозу будуть поступово збільшувати для визначення загальної безпеки та переносимості, а також необхідної дози для формування імунної відповіді на антитіла, спеціально спрямовані проти SARS-CoV-2.

Це вже другий дозвіл на клінічні дослідження вакцини від коронавірусу у Німеччині. Наприкінці квітня Інститут імені Пауля Ерліха дозволив клінічні випробування вакцини компанії Biontech.

Загалом у світі, за даними ВООЗ, до 9 червня було видано 11 дозволів на проведення клінічних досліджень вакцини на людях.

За даними Інституту Роберта Коха, за останню добу в ФРН зафіксовано 345 нових випадків зараження. Загальна кількість інфікованих з початку епідемії сягнуло 187 184 людей, 8 830 з них померли.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 8 310 293, з них 447 363 летальні, одужало 4 352 027 людей.