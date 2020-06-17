Євросоюз планує розробити вакцину проти COVID-19 за рік-півтора

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила 17 червня Стратегію ЄС у сфері вакцинації, яка має на меті подолання поточної кризи COVID-19.

Ключовим елементом такого підходу є об’єднання зусиль європейських країн та усього світу для розробки та швидкого поширення ефективної та безпечної вакцини, розробка якої може забрати від 12 до 18 місяців або менше, йдеться у відеозверненні президента Єврокомісії, оприлюдненому на мультимедійному порталі Євросоюзу.

«Сьогодні ми пропонуємо нашу європейську стратегію вакцинації. В її основі – спільні дії на рівні ЄС, які дозволять всім країнам-членам збільшити ймовірність винаходу ефективної вакцини і забезпечити необхідний її обсяг для наших громадян за прийнятною ціною. Ми, таким чином, уникаємо шкідливої конкуренції між собою і виявляємо справжню європейську солідарність… Наша економіка вийде на повну швидкість, і наше життя повернеться до нормального лише тоді, коли ми матимемо ефективну та безпечну вакцину проти цього вірусу», - зауважила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що коли коронакриза завдала удару в лютому, вона сприймалася лише як криза у сфері охорони здоров’я. Після спроб окремих країн-членів відповідати на неї самотужки Європа швидко об’єдналася та зустріла цей безпрецедентний виклик спільно. Зараз Європа на шляху до виходу з цієї кризи. Але вже очевидно, що ЄС, як і весь світ, буде змушений враховувати проблеми в системі охорони здоров’я разом з економічними аспектами, які тісно пов’язані один з одним.

За її словами, Європа буде діяти дуже швидко, тому що у подоланні цієї пандемії кожен день має значення. За даними Єврокомісії, розробка універсальної та доступної вакцини, яку зможуть собі дозволити навіть найбільш вразливі країни, може забрати від 12 до 18 місяців або менше, за умови швидкого прогресу у дослідженнях.

Фон дер Ляєн зауважила, що ЄС вже виступив координатором глобальної благодійної ініціативи, завдяки якій вже вдалося мобілізувати майже 10 мільярдів євро. Але для досягнення цілей глобальної вакцинації потрібно ще набагато більше. Саме тому ЄС буде продовжувати мобілізувати фонди та політичні зобов’язання по усьому світу.

«Ми працюємо над організацією глобального благодійного саміту 27 червня. Ми обговорюємо з нашими глобальним партнерами, скільки країн погодяться об’єднати ресурси для спільного резервування майбутньої вакцини від (фармакологічних) компаній, водночас, роблячи певні винятки для країн з низьким та середнім доходом. У такому випадку країни з високим рівнем доходів будуть діяти як інклюзивна міжнародна група покупців. Такий підхід стимулюватиме розробку та виробництво ефективної та безпечної вакцини і дозволить зробити її доступною усьому світові для тих, хто її потребує», - сказала президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що в умовах глобальної пандемії відповідь на неї може бути лише спільною. Адже Європа не є островом, і її економіка пісно пов’язана з рештою світу.

«Лише тоді, коли відновиться економіка наших торговельних партнерів, економіка Європи зможе знову процвітати. Лише тоді, коли світ буде убезпечений від коронавірусу, громадяни Європи також будуть у безпеці», - додала фон дер Ляєн.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 8 295 151, з них 446 746 летальних, одужали 4 346 863 людини.