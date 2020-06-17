Туреччина перейшла до нового етапу випробування вакцини від COVID-19

Туреччина перейшла до нового етапу випробування вакцини від COVID-19

Укрінформ
Проєкт із розробки ліків та вакцини для боротьби з коронавірусом у Туреччини перейшов до чергового етапу випробування.

Про це повідомив Міністр промисловості та технологій Туреччини Мустафа Варанк після відвідання лабораторію Біотехнологічного інституту при університеті Анкари, де розробляється ліки та вакцина проти СOVID-19, інформує власкор Укрінформу.

"Нині, до початку клінічних випробувань, ведуться основні дослідження. Сьогодні в лабораторії стартує новий етап досліджень над тваринами", - повідомив міністр.

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Турецькі вчені досліджують силу молекули під назвою GRFT (гриффіцин) для зупинки або зменшення інфекційного ефекту СOVID-19.

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Як відомо, у Туреччині на початку квітня заявили, що провели успішні випробування на тваринах вакцини від коронавірусу.

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