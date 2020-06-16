Туреччина ввела масковий режим ще в п'яти провінціях

У Туреччині ще в 5 провінціях запровадили «масковий режим», який передбачає обов’язкове носіння масок у всіх без виключення громадських місцях.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наші санітарно-епідеміологічні комітети в провінціях продовжують приймати рішення, які спрямовані на зниження ризиків розповсюдження коронавірусу. Особливо у містах, де спостерігається збільшення випадків інфікування», - повідомив міністр.

Додатково «масковий режим» ввели у 5 провінціях: Діярбакир, Ерзурум, Кайсері, Різе, Шанлиурфа. Наразі обмеження діють у 42 провінціях із 81.

«У нашій боротьбі з вірусом маска - це наша соціальна відповідальність. Захистімо один одного від вірусу, надягаючи маску. Це попередження для тих, хто ходить без маски, і тих, хто прикидається, що носить маску. Ми не можемо боротися з вірусом без маски», - наголосив міністр.

За минулу добу в Туреччині було зроблено понад 42 тисяч тестів, з них 1592 - позитивні. Померло 18 людей, одужало 947. Загалом було виявлено майже 180 тисяч випадків, з них 4825 смертельні, понад 152 тисяч пацієнтів одужали.

Як повідомлялося, станом на ранок 16 червня у світі загалом підтверджено понад 8,1 мільйона випадків коронавірусу, включаючи майже 440 тисяч летальних, а одужати від цього захворювання уже встигли більше, ніж 4,2 мільйона людей.