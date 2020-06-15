У Туреччині - сплеск COVID-19, уже три дні - понад тисяча випадків за добу

У Туреччині після тривалого періоду знову спостерігається збільшення щоденної кількості нових випадків коронавірусу.

Про це свідчать статистичні дані, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За останні три доби кількість нових хворих щодня перевищує тисячу. Зокрема, 14 червня їх було 1562, 13 червня - 1459, а 12 червня - 1195 . Водночас, 11 червня цей показник був на рівні 987-ми.

До цього більше тисячі нових випадків було зафіксовано востаннє 29 травня - 1141.

Таким чином, показник зростання між 7 червня (914 нових випадків) та 14 червня (1562) збільшився на 70,9%. При цьому рівень смертності знизився на 34,8% - з 23 летальних випадків 7 червня до 15-ти 14 червня.

Читайте також: У Туреччині поновили внутрішні перельоти

Спостерігається також зростання кількості хворих у реанімаціях - майже на 17% з 7 по 14 червня.

За минулу добу летальних випадків зареєстровано 15, одужало 1330 людей. У реанімації перебуває 717 інфікованих, 290 осіб інтубовані.

У Туреччині поступово послаблюють обмежувальні заходи. Другі вихідні поспіль не вводили комендантську годину в тих провінціях, де це робили раніше. Дітям і людям віком за 65 років дозволили виходити з дому.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 8 035 542 випадки зараження коронавірусом, з них 436 408 летальних, одужало 4 152 496 осіб.

Фото: АА