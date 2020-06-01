У Туреччині поновили внутрішні перельоти

Туреччина сьогодні поновила авіасполучення всередині країни, розпочавши поступове відновлення до кількості рейсів, яка була до початку епідемії коронавірусу. Перший рейс було здійснено зі Стамбула в Анкару.

Про це повідомив міністр транспорту та інфраструктури Аділь Караісмаілоглу, інформує кореспондент Укрінформу.

«Переговори та зусилля щодо відновлення міжнародних рейсів продовжуються під керівництвом нашого президента. Сьогодні рейсом «Турецьких авіаліній» з аеропорту Стамбула в Анкару було відновлено внутрішні рейси, припинені через епідемію коронавірусу», - повідомив міністр.

Він наголосив, що нині ізоляційні та обмежувальні заходи будуть вживатися на всіх етапах подорожей.

«Вживаються всі заходи для зручності громадян під час подорожі. Вони застосовуватимуться на кожному етапі подорожі: від входу в аеропорт до точки виходу», - зазначив Караісмаілоглу.

В аеропортах встановлені табло, які інформують про обмежувальні заходи, пояснюють правила соціального дистанціювання. Заходити в аеропорт без маски заборонено, температуру тіла пасажирів, які прибули в аеропорт, вимірюють за допомогою теплової камери, розташованої біля входу до терміналу. Реєстрацію на рейс та здачу багажу організовано таким чином, що пасажир не має прямого контакту з працівниками аеропорту та представниками авіакомпаній. Окрема увага приділяється перевірці стану здоров’я членів екіпажу.

Окрім Анкари, перші авіарейси на внутрішніх лініях були здійснені зі Стамбула в Ізмір, Анталію й Трабзон. Також із часом, поетапно будуть відновлювати польоти з інших аеропортів.

Як повідомлялося раніше, через загрозу поширення коронавірусу для авіаперельотів у Туреччині вводять правила, дотримання яких буде обов’язковим під час польоту, зокрема ручний багаж не можна буде брати в літак, а посадка та висадка пасажирів буде чітко впорядкована. Всі пасажири повинні бути в масках, всі операції з оплати по максимуму переведені онлайн та інші заходи.

З 1 липня Туреччина має намір відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною. Про це йшлося сьогодні під час телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою МЗС Турецької Республіки Мевлютом Чавушоглу.