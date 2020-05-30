У Туреччині вже зробили понад 2 мільйони тестів — міністр

Кількість тестів, що була зроблена в Туреччини за час світової епідемії коронавірусу, перетнула позначку у два мільйони.

Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, інформує власкор Укрінформу.

"Загальна кількість зроблених нами тестів перевищила 2 мільйони. Кількість щоденних тестів збільшився на 3 тисячі у порівнянні з вчорашнім днем. Кількість нових випадків нижче тисячі", - повідомив міністр.

Він закликав громадян дбати про гігієну рук, носити маски та дотримуватися дистанції.

За минулу добу в Туреччині виявили 983 нові випадки інфікування в результаті більше, ніж 39,2 тисячі тестів. 26 людей померли, 1021 одужали. Загалом було зроблено 2,003,594 тестів, понад 163 тисячі з них мали позитивний результат. Смертельних випадків — 4515, одужалих — майже 127 тисяч.

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Як відомо, вже з 1 червня в Туреччині буде суттєво послаблено карантин — відновлять роботу пляжі, національні парки, курси водіння, кафе, музеї та дитячі дошкільні заклади, держслужбовці повернуться до звичного режиму роботи. Також буде поступово відновлено внутрішнє авіасполучення, перший рейс буде здійснено вранці 1 червня зі Стамбула до Анкари.