Туреччина відкрила мечеті після 74-денної перерви

У Туреччині для проведення п’ятничного намазу вперше після 74-денної перерви відкрилися мечеті. Умовою відвідування є власний килимок, маска та дотримання соціальної дистанції.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Анкарі.

«Двері наших мечетей знову відчиняються для спільної п’ятничної молитви, яку ми робимо після перерви 2,5 місяці... Ми також вшановуємо пам'ять наших предків з милістю та вдячністю», - сказав керівник Директорату з релігійних питань Алі Ербаш.

В мечеті Фатіха у Стамбулі, де Алі Ербаш також прочитав невелику проповідь, зібралося близько 5 тисяч людей. Для жінок було окремо облаштоване місце у внутрішньому дворі. Під час молитви відвідувачам час від часу нагадували про необхідність дотримуватися дистанції.

Контроль за дотриманням заходів безпеки у деяких мечетях здійснювали з повітря із використанням БПЛА.

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За минулу добу в Туреччині проведено 33,6 тис. тестів, з них 1182 - позитивні. 30 людей померли, 1576 одужали. День від дня статистичні показники демонструють покращення ситуації в країні.

Вже з 1 червня в Туреччині відновлять роботу пляжі, національні парки, курси водіння, кафе, музеї та дитячі дошкільні заклади, держслужбовці повернуться до звичного режиму роботи.

Фото: АА