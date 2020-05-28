Туреччина з 1 червня суттєво послабить карантин

Вже з 1 червня в Туреччині відновлять роботу пляжі, національні парки, курси водіння, кафе, музеї та дитячі дошкільні заклади, держслужбовці повернуться до звичного режиму роботи.

Про це сьогодні оголосив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган за результатами засідання кабміну, інформує власкор Укрінформу.

"Кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії, зокрема підключених до апаратів штучної вентиляції, постійно зменшується. Ми тримаємо епідемію під контролем", - сказав президент.

Він наголосив, що Туреччина стала прикладом для всього світу в боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції, тому карантинні заходи будуть поступово пом’якшуватися. Зокрема з понеділка, 1 червня, буде повністю знято обмеження на міжміське сполучення, відкриються ресторани та кафе, пляжі, національні парки, сквери, курси водіння, музеї та дитячі дошкільні заклади. Працівники, зокрема держслужбовці, повернуться до звичного режиму роботи.

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Також у вихідні 30-31 травня у 14 найбільших містах (серед них найбільші — Стамбул, Анкара, Ізмір) буде запроваджено комендантську годину із забороною виходити з дому.

За підсумками 28 травня в Туреччині проведено 33,6 тисячі тестів, з них 1 182 - позитивні. 30 людей загинули, 1 576 одужали. День від дня статистичні показники демонструють покращення ситуації в країні.

Фото: АА