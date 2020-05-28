На півдні Туреччини поновили роботу поромної переправи

На півдні Туреччини поновили роботу поромної переправи

Укрінформ
На південному заході Туреччини поновили поромну переправу між Бодрумом та Датчею, яка була припинена 23 березня.

Про це повідомили в муніципалітеті Мугли, адміністративного центру однойменної провінції, де розміщені обидва порти, інформує власкор Укрінформу.

«Від сьогодні відновлюється поромне сполучення, транспортні послуги надаватимуться з розрахунку 50% пасажирської місткості. Дезінфекція буде здійснюватися після кожного рейсу», - повідомили в муніципалітеті.

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Пасажирам заборонено перебувати на порому без маски. Обов’язкова вимога - дотримання соціальної дистанції під час розсадки.

Поромне сполучення між Бодрумом та Датчею було скасоване 23 березня через епідемію коронавірусу.

У Туреччині за добу проведено 33,6 тисяч тестів, з них 1182 - позитивні. 30 людей померли, 1576 одужали.

Фото: depositphotos.com

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