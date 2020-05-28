На півдні Туреччини поновили роботу поромної переправи

На південному заході Туреччини поновили поромну переправу між Бодрумом та Датчею, яка була припинена 23 березня.

Про це повідомили в муніципалітеті Мугли, адміністративного центру однойменної провінції, де розміщені обидва порти, інформує власкор Укрінформу.

«Від сьогодні відновлюється поромне сполучення, транспортні послуги надаватимуться з розрахунку 50% пасажирської місткості. Дезінфекція буде здійснюватися після кожного рейсу», - повідомили в муніципалітеті.

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Пасажирам заборонено перебувати на порому без маски. Обов’язкова вимога - дотримання соціальної дистанції під час розсадки.

Поромне сполучення між Бодрумом та Датчею було скасоване 23 березня через епідемію коронавірусу.

У Туреччині за добу проведено 33,6 тисяч тестів, з них 1182 - позитивні. 30 людей померли, 1576 одужали.

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