Туреччина встановила нові правила авіаперевезень

Через загрозу поширення COVID-19 авіаперевізники Туреччини вводять нові правила, зокрема в літак не можна буде брати ручний багаж, а посадку та висадку пасажирів чітко впорядкують.

Про це розповів гендиректор авіакомпанії «Турецькі авіалінії» Білал Екші, передає власкор Укрінформу.

«Вам слід носити маску – і мати запасні маски, щоб міняти кожні 4 години. Дотримуйтесь соціальної дистанції усюди, де це можливо», - перелічив основні вимоги Екші.

Він також повідомив, що для запобігання поширення коронавірусу всі операції з оплати перельотів будуть максимально переведені в режим онлайн.

«Ручного багажу немає. Є лише маленька сумочка», - додав керівник провідного турецького перевізника.

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Окрім того, за його словами, особлива увага буде приділена запобіганню скупченню людей під час посадки та висадки. Процес буде упорядковано таким чином, щоб пасажири з квитками у хвості літака сідали першими, а виходили останніми - і навпаки.

Як повідомлялося, за минулу добу в Туреччині виявлено 948 нових випадків COVID-19, 28 хворих померли, 1492 одужали.