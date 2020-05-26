У Туреччині вже розмічають пляжі

Туристичний сезон тут планують відкрити в червні

Учора офіційні Київ та Анкара зробили ще один крок до відновлення авіасполучення між Україною й Туреччиною – домовилися про початок переговорів та самих процедур. Отож, щойно відкриється продаж квитків, можна витягувати запилені за час карантину валізи.

Туреччина не приховує великої зацікавленості у початку туристичного сезону в червні й усіма можливими способами готується до цього на всіх рівнях. Міністри не виходять з онлайн-переговірних кімнат, тримаючи комунікацію з усім світом, а персонал – з кімнат навчальних, де здобувають актуальні в нинішніх умовах знання та навички.

ДОМОВИТИСЯ «НА БЕРЕЗІ» Й УСТАНОВИТИ ДЕДЛАЙНИ

Якщо ще місяць тому в офіційних меседжах та прогнозах звучали нотки сумніву, то нині дуже відчутне зростання впевненості, що країна не лише подолає пандемію, а й зможе посісти місце тих, хто зійшов з дистанції. Поки для окремих країн – з топу туристичної галузі, як-от Італії та Іспанії, найбільших жертв коронавірусу, повернення масового закордонного туриста ­– не найактуальніше питання, Туреччина вже перебуває на етапі практичного відпрацювання безпекових заходів та сертифікації готелів.

Фото: sozcu.com.tr

Аби пояснити свої підходи у боротьбі з CОVID-19, нові безпекові принципи та відпрацювати схеми відновлення авіаційного туристичного сполучення, визнання та дотримання нових вимог, Анкара веде діалог з десятками країн світу. Робить це на різних рівнях і з акцентом на ті країни, де по-перше, пройдено пік епідемії, по-друге – з яких раніше приїздило багато туристів.

Із західного напрямку це Німеччина, Франція, Великобританія, на півночі – Україна та РФ, на сході – Китай, Південна Корея.

За останніми прогнозами, німці зможуть поніжитися на турецькому сонці вже в червні, трохи пізніше – британці та французи, українці – у липні, росіяни – у серпні.

Ще недавно українського туриста в Туреччині також чекали не раніше серпня. Але наприкінці минулого тижня цей термін переглянули – імовірною датою «відкриття дверей» для України (якщо вона на це відгукнеться) визначили 1 липня.

ПЛЯЖІ ЯК ЕТАЛОН ДОТРИМАННЯ ДИСТАНЦІЇ

Робота кипить і на місцевому рівні. Учора один з найбільших та найпопулярніших пляжів країни – Коньялти в Анталії перетворювали на «шахівницю». Територію розділили на квадрати: установили дерев’яні кілки та натягнули між ними мотузки таким чином, щоб створити огороджені зони з «окремим входом». Наскільки ефективним є такий підхід для морського узбережжя, можна буде з’ясувати лише згодом. Малі міські пляжі, де неможливо забезпечити соціальну дистанцію навіть для кількох десятків відпочивальників, поки що залишатимуться закритими. На пляжах при готелях соціальну дистанцію регулюють лежаками, вводячи заборону на їх переміщення.

Фото: milliyet.com.tr Загалом цього року в країні зросла кількість пляжів із «блакитним прапором» – міжнародною відзнакою якості тепер володіють майже півтисячі.

В АЕРОПОРТАХ – ЛАБОРАТОРІЇ, У ГОТЕЛЯХ — ІЗОЛЯТОРИ

Турецькі аеропорти тим часом обладнують лабораторії для діагностики на COVID-19 та розробляють положення про правила гігієнічної безпеки. Документ охоплює всі аспекти безпеки пасажирів від моменту прибуття в аеропорт до посадки в літак та відбуття додому. Сертифікацію аеропортів проводитиме управління цивільної авіації. Копії сертифікатів розсилатимуть у всі країни, з якими здійснюється авіасполучення, а також у авіакомпанії.

Готелі вже проходять сертифікацію. Представники готельного бізнесу жаліються, що правил та обмежень дуже багато й виконання їх у такі стислі терміни потребує неабияких зусиль та фінансових вкладень. Скаржаться, але рук не складають. Вказівка чітка й беззастережна – відкриються лише ті готелі, які виконають умови сертифікації, жодних поблажок чи послаблень.

Фото: sozcu.com.tr

Один з найбільших викликів для готелів – це підготовка до потенційного спалаху хвороби, готовність ізолювати на території готелю інфікованих коронавірусом. Ізоляції підлягатимуть гості та персонал у разі виявлення найменших симптомів інфікування. Далі вони проходитимуть обстеження, тестування й лише після підтвердження зараження доставлятимуться в лікувальні заклади на спеціальних каретах швидкої.

МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ: НАЗДОГНАТИ ТА ПЕРЕГНАТИ

Мобілізація системи охорони здоров’я з акцентом на іноземців відбувається не лише у сфері туризму. З початком пандемії ще одним напрямком, за яким активно рухається Туреччина, став розвиток та нарощування власної медичної інфраструктури для перетворення країни на центр медичного туризму світового рівня. Що важливо й для українців, особливо у сфері онкології, донорства органів та пересадки кісткового мозку.

Фото: aa.com.tr

Перше суттєве послаблення для туристів було зроблено саме в медичній сфері. Громадянам низки країн, серед яких Україна, з 20 травня дозволили приїздити до Туреччини для відвідання медзакладів, за умови реєстрації в Міжнародній системі медичного обслуговування USHAŞ та дотримання всіх вимог для протидії поширенню коронавірусу. Правила виписані чітко: максимум двоє супровідників для одного пацієнта, тестування на COVID-19 в аеропорту або прибуття з результатами тестування і таке ін. Для цих пацієнтів виділили окремі поверхи в лікарнях, корпуси в лікарняних комплексах і навіть цілі лікарні. Але за браком авіаційного сполучення, прибуття на лікування лишається неможливим.

Одним із символів Туреччини у сфері глобального медичного туризму стали «Сосна і сакура». Таку назву має лікарня з найбільшим реанімаційним відділенням у Європі, яку урочисто відкрили минулого тижня. Загалом вона має 2682 ліжко-місця, з них 456 місць – у реанімаційних відділеннях. У ній 725 кабінетів, 90 операційних. Лікарня має сучасне оснащення, 50 відсотків її енергетичних потреб забезпечуються завдяки системі регенерації енергії. Зараз дістатися лікарні найзручніше на власному авто – на парковці готові прийняти понад 8 тисяч автівок, у найближчих планах – прокласти сюди метро.

Турецькі лікарні чекають туристів не менше, аніж готелі.

Фото: aa.com.tr

«ТУРИСТИЧНА НЯНЯ»: ТУРЕЧЧИНА ГОТОВА ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЧАРТЕРИ

Торік до Туреччини заїжджало найбільше туристів з ФРН, Великої Британії, РФ, Ірану та Болгарії. Нині не всі з них розглядаються як флагмани туристичного #comingback. Основний акцент робиться на ФРН та згодом на РФ.

Головною проблемою залишається авіасполучення. Відкривати його повністю з країнами, де ситуація не стабілізувалася, у турків намірів немає. Та й сам процес цього відновлення – справа не одного дня й залежить як від урядів та авіакомпаній, так і від епідситуації, рівня безпекових заходів, доступності тестувань, тощо. Водночас курортний сезон, який ще не розпочався, дуже швидкоплинний.

Та вихід знайшли: Туреччина готова забезпечити чартерні перельоти для туристів з окремих країн (МЗС назвав ФРН та РФ), навіть якщо постійне авіасполучення відновлене не буде. Така собі «туристична няня», що гарантує переліт з дотриманням усіх вимог безпеки й повернення додому після відпочинку. Але у світовій практиці більшість країн відправляє власних туристів за кордон чартерами своїх або зареєстрованих у країні компаній. Чи змінить коронавірус це правило – питання відкрите, хоча в тому, що Туреччина знайде достатню кількість літаків, – сумніву немає.

СТАТИСТИКА ВИЗНАЧАЄ ТЕРМІНИ

Попри всі старання й спроби встановлювати дедлайни, мінохоронздоров’я та мінтуризму Туреччини постійно наголошують: усе вирішуватимуть цифри, статистика нами керує, загроза другої хвилі актуальна.

«Соціальна дистанція й маска», – це мантра, яку не втомлюється повторювати міністр охорони здоров’я, щоразу закликаючи громадян до свідомого дотримання карантинних заходів.

У столиці помітно, як люди вже навчилися триматися осторонь у маркетах, на заправках та в банках, дисципліновано поводяться в чергах. Проте на свята й у вихідні обмеження посилюють. Максимальне посилення триває нині – чотириденна комендантська година з повною забороною виходити з дому по всій території країни. Це при тому, що літнім людям – кому за 65 – та дітям і молоді до 20 років заборонили виходити з дому ще в кінці березня (невелике послаблення запровадили два тижні тому – вихід дозволили на кілька годин раз на тиждень). Ці чотири дні для багатьох стали справжнім викликом та перевіркою на витривалість.

Постскриптум. За 25 травня в Туреччині виявлено 987 нових випадків захворювання, одужало 1312 людей, померло 29. За весь час було виявлено більш як 157,8 тисячі випадків інфікування, 4369 померли, понад 120 тисяч одужали. Загалом було проведено більш як 1,8 млн тестів на COVID-19.

Ольга Будник, Анкара

Перше фото: milliyet.com.tr