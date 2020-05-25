Україна і Туреччина починають переговори про поновлення авіасполучення

Україна і Туреччина розпочинають переговорний процес щодо відновлення авіаційного сполучення та туристичних подорожей.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Сьогодні відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Гюльдере. За підсумками зустрічі було домовлено започаткувати процедури, пов’язані з відновленням авіасполучення між Україною та Туреччиною, а також переговорного процесу між компетентними органами влади двох країни стосовно туристичних подорожей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрема увага була приділена реалізації домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Україну 3 лютого цього року, зокрема, масштабних інфраструктурних проєктів в Україні та будівництва житла в Херсонській області для вимушених переселенців, які залишили територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

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Дипломати також домовились активізувати наявні консультаційні механізми на рівні МЗС та інших профільних міністерств та відомств України та Туреччини, забезпечити належну підготовку та проведення наступного засідання Спільної економічної комісії, розпочати планування обміну візитів на період після зняття карантинних обмежень.

Заступник міністра закордонних справ України висловив вдячність турецькій стороні за надання гуманітарної допомоги у рамках протидії поширенню коронавірусної хвороби в Україні та на подолання її наслідків, що є наочним проявом стратегічного партнерства між нашими державами.