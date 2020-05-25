Тбілісі не планує переглядати стратегічне партнерство з Києвом

У Міністерстві закордонних справ Грузії заявили, що в Тбілісі не планують переглядати стратегічне партнерство з Україною.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Грузії за результатами першої робочої зустрічі з послом Грузії в Україні Теймуразом Шарашенідзе, відкликаним з Києва для консультацій після того, як експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі було призначено на посаду голови Виконавчого комітету реформ - консультативно-дорадчого органу при Президентові України, інформує сайт Новини-Грузія.

«На сьогоднішній зустрічі ми заслухали інформацію посла й обговорили питання і перспективи двосторонніх відносин між Грузією і Україною з урахуванням ситуації, що склалася. Ми хотіли б ще раз уточнити, що виклик посла до столиці для консультацій є кроком, прийнятим у дипломатичній практиці. Грузинська сторона прийняла це рішення у зв'язку з призначенням особи, засудженої в Грузії, українською владою на державну посаду, що, на думку грузинської сторони, не відповідає духу співробітництва між двома країнами», - йдеться у заяві МЗС.

При цьому МЗС Грузії наголошує, що в Тбілісі не планують переглядати стратегічне партнерство між двома країнами.

«Грузія продовжує працювати з Україною з ряду стратегічних питань - це окупація територій, процес європейської та євроатлантичної інтеграції, у звичайному порядку. Звісно, ми будемо спостерігати за розвитком процесів в Україні, які кроки зробить український уряд в плані нормалізації відносин з Грузією, і відповідно до цього буде прийнято рішення про дату повернення посла в Україну», - йдеться у повідомленні МЗС Грузії.

Як зазначається, терміни повернення до Києва надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні залежать від тих кроків, які зробить уряд країни в плані нормалізації відносин з Грузією.

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Як заявив сам Шарашенідзе до початку консультацій, його відкликання було обране як форма протесту.

«Я передав українській владі ноту протесту. Формою протесту було обране відкликання посла для консультацій. Я приїхав, і сьогодні ми починаємо консультації. Наш протест Україна прийняла як стратегічний партнер і не здивувалася такому рішенню», - сказав посол.

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Як повідомляв Укрінформ, за рішенням уряду Грузії посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе 8 травня був викликаний для консультацій в Тбілісі після призначення Саакашвілі головою виконавчого комітету ради Нацреформ.

Голова уряду Грузії Георгій Гахарія заявив 9 травня, що Грузія не має наміру розривати дипломатичні відносини з Україною через призначення Саакашвілі на високу посаду в Україні.