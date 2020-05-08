Зеленський вважає реакцію Тбілісі на призначення Саакашвілі помилкою

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна має прекрасні відносини з Грузією, але вважає помилкою реакцію Тбілісі на призначення ним Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради реформ.

Про це він заявив на брифінгу у Луганській області, який транслював телеканал "Наш".

"Я можу сказати, що у нас з Грузією, з грузинським народом прекрасні відносини. Ми, незважаючи ні на що, не будемо ні на які консультації відкликати нашого посла (в Грузії - ред.) в Україну. Тому що відносини між нашими країнами довші від будь-якого керівництва будь-якої країни. Мені здається, це помилка грузинської сторони. Мені здається, що після консультацій усі сторони зрозуміють, що в кожній державі кадрова політика стосується тільки тієї держави і тих громадян, які живуть в цій державі", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що призначення Саакашвілі є рішенням керівництва Української держави.

"Пан Саакашвілі є громадянином України, він має український паспорт, і я є Президентом України, який призначив його головою Виконкому Ради реформ при Президенті України. Ось і все", - сказав Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані 8 травня заявив, що, за рішенням уряду Грузії, Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе буде викликаний для консультацій в Тбілісі після призначення 7 травня Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради реформ.

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Тбіліський міський суд у січні 2018 р. визнав Саакашвілі винним у зловживанні службовими повноваженнями у справі щодо Сандро Гіргвліані і засудив експрезидента до позбавлення волі строком на 3 роки. За даними слідства, у 2009 році тодішній президент Грузії Саакашвілі в обхід Комісії з помилування незаконно помилував засуджених за вбивство Гіргвліані чотирьох працівників Департаменту конституційної безпеки.

Верховний суд Грузії залишив цей вирок у силі.

Крім того, у червні 2018 року Тбіліський суд визнав Саакашвілі винним у справі про побиття депутата Валерія Гелашвілі, яке сталось у 2005 р., і засудив його до 6-ти років позбавлення волі.

Саакашвілі також обвинувачують у Грузії у розтраті майже 4 млн доларів.