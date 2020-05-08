МЗС не вбачає у виклику посла Грузії для консультацій загроз для відносин між країнами

Міністерство закордонних справ України не вбачає у рішенні грузинської сторони викликати посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій до столиці жодної загрози для відносин між нашими дружніми державами.

Про це йдеться у коментарі, оприлюдненому на сайті МЗС.

«Надзвичайного і Повноважного посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе не відкликали з України, а викликали для консультацій до столиці. Це не щоденна, але звична практика в дипломатичній роботі. Ми не вбачаємо у цьому рішенні жодної загрози для відносин між нашими дружніми державами. У нас багато спільних позицій і спільних викликів», - зазначили в МЗС.

Водночас у зовнішньополітичному відомстві зауважили , що подолання епідемії та стабілізація економіки є спільними завданнями для всіх європейців, а ці виклики вимагають від уряду України нових підходів і нестандартних рішень.

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«Міхеїл Саакашвілі - громадянин України, має великий досвід та значні досягнення у здійсненні реформ, які широко визнані у світі. Відтак ми закликаємо наших грузинських друзів та партнерів зважати на викладені аргументи та не ставити двосторонні відносини у залежність від процесу реформ в Україні», - закликали в МЗС.

Насамкінець у зовнішньополітичному відомстві акцентували, що розвиток українсько-грузинського стратегічного партнерства - це воля наших народів, і ми робитимемо все для того, щоб його всебічно підтримувати.

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету Нацради реформ.

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані 8 травня повідомив, що за рішенням уряду Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе буде викликаний для консультацій в Тбілісі після призначення Саакашвілі головою Виконкому Нацради реформ.