Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ

Президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Про це йдеться в указі № 169/2020 "Питання Національної ради реформи і Виконавчого комітету реформ", який глава держави підписав 7 травня, повідомила пресслужба Президента.

"Щиро вітаю Міхеіла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни", – зазначив Зеленський.

Також цим указом Президент призначив Олександра Ольшанського заступником голови Виконавчого комітету реформ.

У пресслужбі також додали, що документом вносяться зміни до указів глави держави щодо єдиної державної політики реформ в Україні, забезпечення діяльності Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ та положення про Національну раду реформ.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня у фракції партії "Слуга народу" заявили, що експрезидент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі розглядається як кандидат на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ.

Сам Саакашвілі заявив, що Президент Володимир Зеленський запропонував йому стати віцепрем'єром з реформ і що він вже спілкувався з Прем'єр-міністром з цього приводу.

Однак пізніше стало відомо, що кандидатура Саакашвілі розглядається на посаду у Національну раду реформ.

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Національна рада реформ створена у серпні 2014 року як спеціальний консультативно-дорадчий орган при Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації. Персональний склад Нацради затверджує Президент.