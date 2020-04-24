У Тбілісі пригрозили відкликати посла з Києва в разі призначення Саакашвілі
Про це він заявив у п'ятницю, повідомляє Ехо Кавказу.
"Якщо таке рішення (про призначення Саакашвілі - ред.) буде прийняте, ми, як мінімум, відкличемо посла з Києва для консультацій", - повідомив Гахарія.
Він наголосив, що з боку стратегічного партнера Грузії "категорично неприйнятно" призначати на високу посаду особу, засуджену в Грузії за досить тяжкий злочин і яка перебуває в розшуку.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Саакашвілі і запропонував йому поділитися своїм баченням розвитку України з урядом і парламентом.
За словами Саакашвілі, йому запропонували посаду віцепрем'єра з питань реформ.
У п'ятницю, 24 квітня, Саакашвілі зустрівся з народними депутатами з фракції "Слуга народу".
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко прогнозував, що голосування за кандидатуру Саакашвілі в Раді може відбутися 28-29 квітня.