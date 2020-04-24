Зустріч "Слуги народу" з Саакашвілі може вплинути на його підтримку – депутат

У фракції партії "Слуга народу" наразі немає 70-відсоткової підтримки кандидатури експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ, проте після зустрічі з ним ситуація може змінитися.

Таку думку висловила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у спілкуванні з журналістами перед зустріччю фракції з Саакашвілі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас (у фракції - ред.), у принципі, є таке внутрішнє правило, що має бути 70% тих, хто позитивно налаштований. Поки ще немає кількісного підтвердження, що є (70% підтримки призначення Саакашвілі всередині фракції - ред.), але я думаю, що якраз чим більше буде особистого спілкування, тим більше шансів у Саакашвілі бути призначеним", - зазначила Кравчук.

Вона додала, що "ми ще не закінчили опитування серед депутатів, ми це робили поки в депутатських групах".

Політик передбачає, що підрахунок голосів усередині фракції буде відбуватися шляхом опитування 14 груп, які курують заступники голови фракції.

За словами Кравчук, особисто вона підтримає призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

"Зараз у порядку денному цього кадрового питання на сьогодні немає. І, я думаю, що воно і не з'явиться. Тобто, потрібно ще більше часу, і, наскільки я знаю, будуть зустрічі, в тому числі з іншими фракціями", - сказала депутат.

Вона також висловила переконаність у необхідності кращої комунікації уряду з парламентом.

"Ми теж вважаємо, що уряд зараз недостатньо комунікує з парламентом, навіть профільні міністри з профільними міністерствами. Ми розуміємо, що зараз дуже складна ситуація у зв'язку з пандемією, у зв'язку з тим, що дуже багато поточної роботи. Але це можна було б робити краще. Якраз Саакашвілі бачить парламент таким головним гравцем у напрацюванні реформ і змін", - зазначила Кравчук.

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура за результатами зустрічі членів фракції із Саакашвілі 24 квітня, повідомив журналістам, що рішення щодо призначення Саакашвілі наразі немає.

"У нас зараз у фракції єдиного рішення немає. Я опитував колег деяких, і велика частина вважає, що все-таки це було б, можливо, неправильним рішення приймати саме зараз на посаду віцепрем'єр-міністра пана Саакашвілі. Я думаю, що зараз ще немає консолідованої позиції. Ми зараз будемо в стінах парламенту, я думаю, це обговорювати. У нас є електронні засоби комунікації. Ми ще проведемо голосування, і якщо абсолютна більшість команди підтримає цю пропозицію, я також підкорюся рішенню нашої фракції і проголосую також", - сказав депутат.

Качура додав, що в Саакашвілі на посаді віцепрем'єра з питань реформ не буде повноважень для того, щоб реалізовувати всі ті речі, які він сказав під час засідання фракції.

Качура не виключає, що питання призначення Саакашвілі може з'явитися на позачерговому засіданні сьогодні, 24 квітня, або на наступному позачерговому засіданні Верховної Ради наступного тижня.

"Тут головне, щоб була підтримка всередині фракції. Я поки що не побачив однозначності в прийнятті цього рішення", - сказав депутат.

Як повідомляв Укрінформ, Міхеїл Саакашвілі приїхав 24 квітня до офісу партії "Слуга народу" в КВЦ "Парковий" у Києві на зустріч з народними депутатами.

В Офісі Президента підтвердили, що глава держави Володимир Зеленський мав зустріч із Саакашвілі та запропонував йому поділитися своїм баченням щодо розвитку України з урядом і парламентом.

За словами Саакашвілі, йому було запропоновано посаду віцепрем'єра з питань реформ.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко прогнозував, що голосування за кандидатуру Саакашвілі в ВР може відбутися 28 або 29 квітня.