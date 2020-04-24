"Голос" хоче запитати у Саакашвілі – що означає “віце-прем'єр з реформ”

Депутатська фракція політичної партії «Голос» планує провести зустріч із експрезидентом Грузії і колишнім главою Одеської облдержадміністрації Міхеїлом Саакашвілі, кандидатура якого розглядається на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ.

Про це в коментарі журналістам сказала голова партії «Голос» Кіра Рудик перед початком позачергового засідання Верховної Ради 24 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо Саакашвілі в мене є запитання: оця позиція “віце-прем'єр з реформ” – це з яких реформ? Існуючий уряд не почав і не закінчив жодної реформи. Тому перед тим, як говорити про призначення пана Саакашвілі на будь-яку посаду, потрібно розуміти: що саме він повинен зробити і чи будуть в нього повноваження для того, щоб це зробити. Фракція “Голос”, звичайно, зустрінеться з паном Саакашвілі цього чи наступного тижня, ми вже плануємо цю зустріч для того, щоб проговорити саме ці не політичні, а робочі питання. Нам цікаво: що саме він хоче зробити, коли і що йому для цього потрібно. Бо ми вже бачили багато призначень, які були виключно політичними і не призвели до якихось змін у нашій країні», – зазначила Рудик.

Водночас політик наполягає, щоб призначення відбувалися не в односторонньому порядку, а щоб у депутатів була можливість поставити питання.

«Ми їх спробуємо поставити наступного тижня. Але, знову ж, всі ці інсинуації навколо призначення пана Саакашвілі, навколо його одіозної персоналії, вони не пояснюють питання, яким чином країна буде виходити з кризи і як це нам допоможе», – уточнила вона.

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня народний депутат Олександр Качура (фракція партії "Слуга народу") повідомив, що експрезидент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі розглядається кандидатом на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ.

За його словами, зустріч фракції "Слуга народу" з кандидатом має відбутися перед позачерговим пленарним засіданням ВР, яке заплановане на 24 квітня.

Сам Саакашвілі заявив, що Президент Володимир Зеленський запропонував йому стати віцепрем'єром з реформ і що він вже спілкувався з Прем'єр-міністром з цього приводу.

Перед позачерговим засіданням Верховної Ради 24 квітня члени фракції «Слуга народу» зустрілись із Саакашвілі. Перед цією зустріччю у коментарі журналістам він заявив, що Президент Володимир Зеленський запропонував йому займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом у разі, якщо він обійме посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.