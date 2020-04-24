"Голос" хоче запитати у Саакашвілі – що означає “віце-прем'єр з реформ”

Укрінформ
Депутатська фракція політичної партії «Голос» планує провести зустріч із експрезидентом Грузії і колишнім главою Одеської облдержадміністрації Міхеїлом Саакашвілі, кандидатура якого розглядається на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ.

Про це в коментарі журналістам сказала голова партії «Голос» Кіра Рудик перед початком позачергового засідання Верховної Ради 24 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо Саакашвілі в мене є запитання: оця позиція “віце-прем'єр з реформ” – це з яких реформ? Існуючий уряд не почав і не закінчив жодної реформи. Тому перед тим, як говорити про призначення пана Саакашвілі на будь-яку посаду, потрібно розуміти: що саме він повинен зробити і чи будуть в нього повноваження для того, щоб це зробити. Фракція “Голос”, звичайно, зустрінеться з паном Саакашвілі цього чи наступного тижня, ми вже плануємо цю зустріч для того, щоб проговорити саме ці не політичні, а робочі питання. Нам цікаво: що саме він хоче зробити, коли і що йому для цього потрібно. Бо ми вже бачили багато призначень, які були виключно політичними і не призвели до якихось змін у нашій країні», – зазначила Рудик.

Водночас політик наполягає, щоб призначення відбувалися не в односторонньому порядку, а щоб у депутатів була можливість поставити питання.

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«Ми їх спробуємо поставити наступного тижня. Але, знову ж, всі ці інсинуації навколо призначення пана Саакашвілі, навколо його одіозної персоналії, вони не пояснюють питання, яким чином країна буде виходити з кризи і як це нам допоможе», – уточнила вона.

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня народний депутат Олександр Качура (фракція партії "Слуга народу") повідомив, що експрезидент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі розглядається кандидатом на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ.

За його словами, зустріч фракції "Слуга народу" з кандидатом має відбутися перед позачерговим пленарним засіданням ВР, яке заплановане на 24 квітня.

Сам Саакашвілі заявив, що Президент Володимир Зеленський запропонував йому стати віцепрем'єром з реформ і що він вже спілкувався з Прем'єр-міністром з цього приводу.

Перед позачерговим засіданням Верховної Ради 24 квітня члени фракції «Слуга народу» зустрілись із Саакашвілі. Перед цією зустріччю у коментарі журналістам він заявив, що Президент Володимир Зеленський запропонував йому займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом у разі, якщо він обійме посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

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