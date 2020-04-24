Саакашвілі каже, в разі призначення віце-прем'єром вестиме переговори з МВФ

Експрезидент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що Президент Володимир Зеленський запропонував йому займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом у разі, якщо він обійме посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ.

Про це Саакашвілі розповів журналістам перед зустріччю з членами фракції партії "Слуга народу" в п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Президент мені доручив займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом, міжнародними фінансовими організаціями. Україні потрібно набагато більше допомоги, ніж вона отримує. Україна повинна мати ті лінії, які дозволять зберегти національну гідність та інтереси, а не приватні інтереси когось, в тому числі, в цих переговорах ", - сказав Саакашвілі.

Політик додав, що Україні потрібні більш чіткі переговори і набагато більш прийнятні умови.

"Я - за інтеграцію України в світове співтовариство, я, природно, за прискорену інтеграцію в Європу, але на наших умовах, а не на умовах якихось бюрократів", - зазначив Саакашвілі.

Він додав, що має великий досвід ведення переговорів з цими організаціями.

"Тому я хочу своїм досвідом допомогти, і тому я прийняв пропозицію Президента Зеленського. Якщо парламент це прийме, то це добре. Якщо в парламенті будуть якісь сумніви з цього приводу, то все одно треба працювати тільки з парламентом, без парламенту ці речі не пройдуть. Тому буду розбиратися зараз з членами парламенту ", - сказав Саакашвілі.

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Як повідомляв Укрінформ, у ОП підтвердили, що Президент Володимир Зеленський зустрічався з Саакашвілі і запропонував йому поділитися своїм баченням розвитку України з урядом і парламентом.

За словами Саакашвілі, йому була запропонована посада віце-прем'єра з питань реформ.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко напередодні в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що голосувати за призначення експрезидента Грузії і колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ Рада може 28 або 29 квітня.