Саакашвілі про відносини з Аваковим: Зараз не час для конфліктів

Експрезидент Грузії, кандидат на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ Міхеїл Саакашвілі, коментуючи відносини з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, заявив, що зараз не час для конфліктів.

Про це Саакашвілі сказав журналістам перед зустріччю з членами фракції "Слуга народу" 24 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз не час для конфліктів", - сказав політик, відповідаючи на запитання, чи є у нього конфлікт з Аваковим.

Як повідомляв Укрінформ, Саакашвілі приїхав до офісу партії "Слуга народу" в КВЦ "Парковий" у Києві, де об 11:00 мала розпочатися його зустріч з народними депутатами.

Напередодні стало відомо, що Президент Володимир Зеленський зустрічався із Саакашвілі та запропонував йому поділитися своїм баченням щодо розвитку України з урядом і парламентом.

За словами Саакашвілі, йому було запропоновано посаду віцепрем'єра з питань реформ.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко напередодні в ефірі телеканалу "Україна 24" прогнозував, що голосування за кандидатуру Саакашвілі в Раді може відбутися 28-29 квітня.